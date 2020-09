Un superficie totale de 5 726,5 hectares (ha) de couvert végétal a été engloutie par les incendies ayant touché la wilaya de Tizi-Ouzou durant cet été, a rapporté samedi un bilan de la conservation locale des forêts.

Un total de 314 incendies a été recensé, selon la même source, à travers différentes localités de la wilaya depuis juin dernier au début de ce mois de septembre en cours, dont 117 incendies ont ravagé 2 104 ha de forêt, 112 ont détruit 1 233 hectares de maquis, 44 feux ont touché 1 839 de broussailles et 41 qui ont englouti 556,5 hectares de vergers.

Par ailleurs, et dans un bilan présenté sur les ondes de la radio locale, le président de la chambre de l’agriculture de la wilaya, Hamid Saidani, a indiqué plus de 40 000 plants, oliviers et différents arbres fruitiers, ont été détruits par les incendies enregistrés cet été à travers la wilaya.