"Nous avons vu la force et l'impact de l'activisme collectif croître et observé combien le multilatéralisme et les partenariats sont importants pour trouver des solutions communes à des problèmes communs" , a déclaré la Directrice exécutive d'ONU Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka, dans un communiqué.

Les délibérations de la Conférence en 1995 ont abouti à la Déclaration et au Programme d’action de Pékin, un programme portant sur 12 domaines critiques pour réaliser les droits fondamentaux des femmes et des filles. Sa pertinence durable "ne peut être surestimée aujourd'hui" , a souligné Mme Mlambo-Ngcuka. La plateforme a imaginé un monde dans lequel chaque femme et chaque fille pourrait exercer ses libertés et réaliser ses droits, comme vivre sans violence, aller à l'école, participer aux décisions et gagner un salaire égal pour un travail égal. Un quart de siècle plus tard, aucun pays n'est près d'honorer pleinement les engagements de cette plateforme, selon un rapport d'ONU Femmes.

D’après l’agence onusienne, cet anniversaire représente "un signal d'alarme et intervient à un moment où l'impact des inégalités entre les sexes est indéniable".

"La recherche montre que la pandémie de Covid-19 exacerbe les inégalités préexistantes et menace d'interrompre ou d'annuler les gains de décennies d'efforts collectifs.

De nouvelles données récemment publiées révèlent que la pandémie plongera 47 millions de femmes et de filles supplémentaires sous le seuil de pauvreté" , a relevé Mme Mlambo-Ngcuka.