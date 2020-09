L'Union africaine des télécommunications (UAT) a lancé un concours pour soutenir les innovateurs africains dans la lutte contre la Covid-19, a annoncé samedi, dans un communiqué, Huawei Algérie, sponsor principal de l'évènement. "L'UAT a lancé le Défi africain pour l’Innovation 2020.

Un concours qui permet d’identifier et de soutenir des jeunes innovateurs africains ayant développé des applications mobiles utiles au profit de la lutte contre le Covid-19 ainsi que pour d'autres situations d'urgence en Afrique", fait savoir la même source.

Les inscriptions au Défi pour l’Innovation de l’UAT s'effectuent sur le site www.atuuat.africa jusqu'au 14 septembre en cours.

Selon M. John Omo, Secrétaire général de l’UAT, cité dans le communiqué, le lauréat du premier prix du concours remportera une récompense de 5.000 dollars en plus d'être engagé dans un programme de mentorat avec le soutien des partenaires de l’Union.

"Ce défi contribuera à identifier et tester des innovations disruptives et des nouveaux modèles commerciaux qui ont la capacité de redéfinir l'Afrique", a esti mé M. Omo.

Il a également souligné l'importance du soutien des institutions africaines à ses innovateurs.

La cérémonie de lancement, qui s’est déroulée en ligne le 27 août 2020, en présence de ministères, de régulateurs, d'universitaires et d'organisations TIC, a porté sur le thème: " Comment l'Afrique peut-elle surmonter l'impact de la COVID-19 grâce à l'innovation ?".

Fondée en 1977, l'UAT est une agence de Union africaine (UA), spécialisée dans le domaine des télécommunications.

Elle offre un forum aux acteurs impliqués dans les TIC afin de formuler des politiques et des stratégies efficaces visant à améliorer l'accès aux infrastructures et aux services d'information. Elle compte actuellement 48 Etats membres issus des gouvernements et 43 membres associés de la région africaine et d'ailleurs.