Cinq (5) médecins spécialistes en gynécologie et en psychiatrie seront affectés dans les "prochains jours" dans les établissements hospitaliers de la wilaya de M'sila, a annoncé samedi le directeur local de la Santé et de la Population (DSP).

Les médecins, désignés dans le cadre l'accomplissement du service civil, encadreront les établissements publics hospitaliers (EPH) des villes de Ain El Melh, Sidi Aissa et de l'hôpital psychiatrique d'Ouled Mansour, a indiqué à l'APS, M. Mohamed Zineddine Okbi.

Il a dans ce sens affirmé que tous les moyens seront mis à la disposition des médecins spécialistes pour leur permettre d'effectuer leur mission dans les meilleures conditions et d'apporter aide et assistance à la population.

Relevant le déficit en médecins spécialistes dans la wilaya de M'sila, notamment en gynécologie, radiologie et réanimation, le DSP a souligné que des services de radiologie et scanner ne sont pas opérationnels faute de spécialistes.

M. Okbi a également indiqué que le déficit en médecins spécialistes a contraint la DSP à recourir à la métho de de rotation invitant les médecins spécialistes à offrir leurs services à travers les établissements de santé de wilaya, dans le cadre d'un planning arrêté pour prodiguer des soins aux citoyens en attendant le recrutement de praticiens.

La wilaya de M'sila, où un hôpital à Hammam sera "prochainement opérationnel'', compte six établissements de santé répartis sur les villes de M'sila, Boussaâda, Sidi Aïssa, Ain El Melh, Bensrour et Magra, a-t-on conclu.