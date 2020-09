Le Championnat d'Angleterre, qui reprendra à huis clos jusqu'au 30 septembre et avec des jauges limitées après, s'attend à de nouvelles lourdes pertes, rapporte vendredi le Financial Times.

Selon les prévisions de pertes des 20 clubs de Premier League consultées par le journal britannique, vendredi, l'élite anglaise devrait faire face à un manque à gagner de 540 millions de livres (605 millions d'euros) lors de la saison 2020-2021, après avoir essuyé 840 M? (940 M€) de pertes la saison dernière, entre rabais sur les droits TV (370 M€ remboursés aux diffuseurs) et absence de recettes " jour de match"en raison des huis clos imposés à la reprise du Championnat.

Les pertes prévues pour la saison qui débute le 12 septembre tiennent compte du huis clos total imposé jusqu'au 30 septembre au moins, et des jauges limitées par la suite entre 23 et 33 % de la capacité des stades.

Il faut ajouter à cette somme 16 M? (18 M€) de dépenses de plus pour leur sécurisation anti-Covid, précise le quotidien britannique.

" Nous avons construit nos business models avec une affluence de 98, 99 ou 100 % à chaque match, tout ce qui est en dessous sera clairement un défi pour nous ", explique au journal le directeur général de Brighton, Paul Barber.

Une nouvelle raison de déprimer pour le Championnat le plus puissant du monde qui a appris jeudi la rupture de son contrat avec le diffuseur chinois PPTV d'un montant de 700 millions de dollars sur trois ans (197 M€ par an).