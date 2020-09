Sept (7) Universités africaines figurent dans le top 500 en terme de formation dans le domaine de l’agriculture et de la foresterie, selon le classement du magazine Times Higher Education (THE).

Le fournisseur de données mondiales sur les universités, "THE", vient de publier son classement des meilleures Universités au monde dans le domaine de l’agriculture et de la foresterie où figurent sept Universités africaines offrant les meilleures conditions de formation dans le domaine. Il s’agit respectivement des Universités de Witwatersrand, de Stellenbosch, du KwaZulu-Natal toutes en Afrique du Sud et formant le trio de tête. Leur compatriote de Durban arrive à la quatrième position.

Les Universités égyptiennes d’Assouan et de Mansourah arrivent à la 5e et 6e position. Enfin, l’Université d’Ibadan au Nigeria est à la 7e place.

Des plus de 1.500 Universités classées dans cette catégorie, 47 Universités africaines ont été répertoriées dont 19 en Egypte, 10 en Afrique du Sud, 7 en Algérie, 4 au Nigeria, 3 au Maroc, 2 en Tunisie, une en Ouganda et une au Ghana.

A noter que ce classement est basé sur l es mêmes indicateurs que celui global des Universités, à savoir : l'enseignement, la recherche, le financement et les perspectives internationales.