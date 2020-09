Le latéral gauche algérien devrait rejoindre la Premier league anglaise, où il y a un fort intérêt de Wolverhampton, après avoir passé six années en Italie. N’entrant pas dans les plans de l'entraîneur Gennaro Gattuso, et étant sous contrat avec le Napoli jusqu’en juin 2022, Ghoulam (29 ans) est en droit de demander une indemnité de départ pour quitter l'Italie cet été. L'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne (Ligue 1 algérienne) n'a pas été épargné par les blessures ces deux dernières saisons.

Lors de l'exercice 2019-2020, il avait été touché au genou, avant de rejouer huit mois plus tard, en juin dernier, lors de la victoire décrochée sur la pelouse du Hellas Vérone (2-0) pour le compte de la 27e journée. Il avait rejoint Naples en janvier 2014 en provenance de l'AS Saint-Etienne pour un contrat de quatre ans et demi qu’il avait prolongé en décembre 2017 jusqu'en 2022.