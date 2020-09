L'international algérien Andy Delort s'est fixé comme objectif cette saison avec son club Montpellier (Ligue 1 français), une qualification à une compétition européenne.

De retour aux séances d’entrainements individualisées, mercredi, après avoir été testé positif au coronavirus, Delort veut désormais oublier et flamber cette saison en Ligue 1 avec son club.

Pour lui, l’objectif est clair, " ramener Montpellier sur le continent". " Ca fait quelques saisons que l’on progresse maintenant. Aujourd’hui, il faut que l’on arrive à franchir ce cap.

Il y a encore eu un bon recrutement.

Il faut garder la même mentalité.

Et si on est bon et régulier, notre chance va tourner En tout cas, je vais travailler pour et tout faire pour amener le club en Europe ", a indiqué dans un entretien accordé à RMC Sport.

Le champion d’Afrique en titre avec la sélection algérienne rêve grand pour Montpellier, pour la nouvelle saison.

Pour lui, " une qualification en Coupe d’Europe est en ligne de mire".

" Je veux redonner ce sourire aux supporters du MHSC, après une longue absence, puisque la dernière partic ipation de l’équipe à une Coupe d’Europe remonte à la saison 2012-2013", a laissé entendre Delort.

L’attaquant international algérien et meilleur buteur de Montpellier manquera le déplacement à Rennes samedi pour le compte de la 2e journée de la Ligue 1.

Montpellier n'a pas encore joué de matchs de championnat, puisque la 1re journée où le club devait réceptionner l’Olympique de Lyon à la Mosson, lui avait été différée au 16 septembre en raison de la participation des Lyonnais aux demi-finales de la Ligue des champions à Lisbonne face au Bayern (3-0).