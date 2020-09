Six joueurs espoirs ont été officiellement promus en équipe première de l'USM Alger (Ligue 1 professionnelle de football) pour la saison 2020-2021, a appris l'APS samedi de la direction du club algérois.

Il s'agit d'Aliane Yacine, Bedjaoui Ahmed, Abassi Zinedine, Louanchi Abdelkrim, Djenidi Mohamed et Ouhab Wassim. "Avec l'incorporation des ces espoirs du club Anthar Yahia poursuit son plan d’action qui consiste à valoriser les joueurs issu du club et le travail des éducateurs afin de faire avancer notre projet formation. Le plus dur n’étant pas d’intégrer le groupe professionnel mais d’y rester.

A eux de jouer sportivement et mentalement.", souligne la même source. Par ailleurs, la direction du club algérois a tenu à communiquer le planning d'entraînement des catégories jeunes pour la saison à venir : U-7 à U-12 s'entraîneront deux fois par semaine, plus un match le week-end, U-13 à U-16 quatre entraînements par semaine plus le match du week-end, alors que les U-17 à U-21 auront cinq entraînements par semaine plus le match du week-end.