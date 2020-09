La convention a été signée entre un cabinet d'expertise, la Société sportive par actions (SSPA) et la Direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) de la FAF, pour l'obtention également d'une certification de la qualité N.A ISO 9001. L'ASO Chlef, le RC Relizane, et le WA Tlemcen ont signé une convention avec cabinet d’expertise IANOR, alors que l'Olympique Médéa s'est engagé avec le cabinet d’expertise Kaizen Academy, précise la même source.

La signature de ces conventions tripartites s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures décidées par la FAF au titre de l’accompagnement des clubs professionnels.

Avec plus d'un million de certificats dans le monde, la norme de management ISO 9001 reste la plus déployé e et reconnue au plan international. Outil le plus utilisé pour piloter son organisation et les activités, la certification ISO 9001 constitue un socle pour optimiser le fonctionnement interne, maîtriser les activités, détecter les signaux du marché, réduire les coûts et gagner en compétitivité. Neuf clubs de l'élite ont signé jusque-là la convention tripartite. Il s’agit du MC Alger, du CR Belouizdad, de l'AS Aïn M'lila, du NC Magra, de l’USM Bel-Abbès, du Paradou AC, de l’USM Alger, de l'US Biskra, et du CS Constantine, en attendant l'ES Sétif, qui avait refusé dans un premier temps de le signer avant de se rétracter après la rencontre qui a eu lieu entre ses dirigeants et le président de la FAF Kheireddine Zetchi.