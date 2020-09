Les fortes précipitations enregistrées au Niger depuis le début de la saison des pluies en juin ont fait, en date du 1er septembre, 57 morts et 34.016 foyers sinistrés, soit 294.357 personnes touchées, a-t-on annoncé vendredi à Niamey.

Les inondations ont concerné 41 départements, 103 communes, 587 villages et/ou quartiers du pays, selon le ministre de l'Action humanitaire et de la Gestion des catastrophes, Magagi Laouan, dans une communication en conseil des ministres.

Le Niger est souvent confronté à des inondations dévastatrices pendant la période des pluies (juin-septembre), qui occasionnent dans la plupart des cas d'importants dégâts humains et matériels, souvent accompagnés d'épidémies, notamment de paludisme et de choléra.