Le président français Emmanuel Macron a reçu vendredi à Paris son homologue ivoirien Alassane Ouattara, qui a récemment annoncé sa candidature à un troisième mandat controversé à la présidentielle du 31 octobre, a indiqué la présidence française.

Les deux présidents ont déjeuné ensemble au Palais de l'Elysée, deux semaines après l'investiture de M. Ouattara, 78 ans, par son parti pour être son candidat à la présidentielle. Avant la rencontre Macron-Ouattara, Pascal Affi N'Guessan, arrivé deuxième au scrutin de 2015 et à nouveau candidat à la présidentielle du 31 octobre, a exhorté le président Macron à sortir du "silence" sur la candidature de M. Ouattara à un troisième mandat. Dans un "message à Emmanuel Macron", repris par l'AFP, M. Affi N'Guessan appelle le président français à "ne pas cautionner le coup de force institutionnel" perpétré selon lui par M. Ouattara. La candidature du président sortant "intervient en violation de la loi fondamentale" ivoirienne et "contredit son engagement de ne pas concourir pour un troisième mandat", écrit M. Affi N'Guessan, qui fut le Premie r ministre de l'ancien président Laurent Gbagbo, et qui contrôle le Front populaire ivoirien (FPI). L'annonce de la candidature de M. Ouattara a provoqué des manifestations qui ont dégénéré en violences ayant fait une quinzaine de morts. Comme la précédente, la Constitution de 2016 limite à deux les mandats présidentiels. Mais les partisans de M. Ouattara affirment que le changement de Constitution a remis le compteur à zéro, alors que ses adversaires jugent cette candidature anticonstitutionnelle.

La commission électorale indépendante (CEI) de Côte d'Ivoire a annoncé jeudi avoir reçu 44 dossiers de candidature, dont ceux de Laurent Gbagbo, toujours en Belgique, et de l'ex-chef rebelle et ancien Premier ministre Guillaume Soro, qui réside en France.