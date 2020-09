Plus de 12.000 bavettes ont été confectionnées par la Chambre d’artisanat et des métiers de Blida en collaboration avec la Direction locale d’Algérie Telecom (AT) pour les distribuer aux candidats aux examens du BAC et du BEM afin de les prémunir contre la Covid-19, a-t-on appris jeudi du directeur de la CAM Rabah Mohamed.

"La CAM de Blida a entamé début septembre la confection de 12.000 bavettes pour les distribuer aux candidats aux examens du Baccalauréat et du Brevet d'enseignement moyen", a indiqué à l’APS M. Rabah. "Un premier quota de 4000 bavettes sera livré à la Direction de l’éducation, dans l’attente de lui fournir le reste avant la fin de la semaine prochaine," a-t-il ajouté. "Les bavettes ont été confectionnées par des artisans de la CAM ayant bénéficié de locaux, alors que d’autres ont prêté main forte à l’opération à partir de chez eux," a précisé le même responsable.

Selon le directeur opérationnel d’AT à Blida, Hadj Miloud Abdelkrim, la Direction d’Algérie Telecom a signé une convention avec la Chambre nationale d’artisanat et des métiers dans le cadre des efforts de contribution à la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus.

Dans cet accord, AT s’engage à fournir à la CAM des moyens matériels destinés à la confection de bavettes devant permettre aux élèves de passer leurs examens dans les meilleurs conditions de sécurité possible. Hadj Miloud Abdelkrim a fait part, à ce titre, de l’affectation d’une enveloppe de 56 millions de centimes par la direction d’AT de Blida pour l’acquisition de machines à coudre et leur distribution aux artisans en vue de la confection des bavettes.