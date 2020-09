Le délégué de l’instance de médiation de la République de la wilaya de Tébessa, Mohamed Lakhdar Zehouani, a été installé jeudi dans ses fonctions lors d’une cérémonie organisée à la salle des congrès Chahid Abed El Zine en présence des autorités locales et des représentants de la société civile.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Zehouani a relevé que la mise en place à travers toutes les wilayas du pays d’un délégué de l’instance de médiation de la République, atteste de "l’engagement pris par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à trouver des solutions radicales aux problèmes endurés, dans divers secteurs, par les citoyens et plus particulièrement les habitants des régions d’ombre." Il a affirmé qu’il allait travailler d’arrache-pied "pour faire parvenir les doléances des habitants des 28 communes de la wilaya de Tébessa aux différentes instances et aux plus hautes autorités du pays." Mohamed Lakhdar Zehouani a également indiqué vouloir œuvrer à "trouver des solutions permettant d'améliorer les conditions de vie des citoyens et fixer les habitants dans leurs régions d’ori gine", appelant à cet effet les représentants du mouvement associatif et de la société civile de la wilaya "à conjuguer les efforts pour servir l’intérêt général." Pour rappel, l’installation du délégué de l’instance de médiation de la République, une instance de recours non juridictionnelle, intervient en application du décret présidentiel du 16 juillet 2020 portant désignation de délégués locaux du médiateur de la République au niveau des wilayas. Mohamed Lakhdar Zehouani avait occupé plusieurs fonctions au sein de la Direction locale de la Jeunesse et des sports (DJS) dont celle du poste de directeur par intérim du secteur, avant d'être désigné délégué de l’instance de médiation de la République