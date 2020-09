Une perturbation dans l'approvisionnement en eau potable (AEP) touchera plusieurs communes de la wilaya d'Oran les 6 et 7 du mois de septembre à cause d'un arrêt total de la station de dessalement d'eau de mer d'El Mactâa pour des travaux d'entretien, a annoncé jeudi la Société des Eaux et Assainissement d'Oran (SEOR) dans un communiqué.

La société de gestion de la station de dessalement d’El Mactâa a programmé un arrêt total de ses installations à partir de dimanche prochain à 9 heures, pour une durée de 36 heures, afin de réaliser les travaux de maintenance, indique le texte.

Les travaux ont été programmés à une date antérieure mais reportés à la demande de la SEOR en raison de la forte demande en eau durant la saison estivale et la période de l'Aïd El-Adha, a-t-on ajouté. La perturbation touchera les daïras de Béthioua, Arzew et Gdyel ainsi que les communes de Sidi Chahmi, Hassi Ben Okba, Hassi Bounif, Ben Fréha, Boufatis et Haï Nedjma, selon la même source. La société de gestion de la station d'El Mactâa procédera à la maintenance des isolateurs des transformateurs des lign es de haute tension électrique, en plus de l'augmentation de la capacité de production pour passer de 360.??000 à 400.000 m3/jour, d'après le communiqué.

La capacité de production reviendra progressivement après 13 heures d'interruption. Elle commencera avec 110.000 m3 pour atteindre les 400.000 m3 en 48 heures, a-t-on poursuivi. La SEOR profitera de cette période d'interruption pour lancer des travaux d'entretien périodique au niveau du couloir Mostaganem-Arzew-Oran (MAO), a-t-on noté.