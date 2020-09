Dans une déclaration à l’APS, le président de l’Association, Zineddine Zeroual, a indiqué que ce camp était organisé en coordination avec les Associations "Biskra Takra" (Biskra lit), "Ettamayouz" de Biskra, et "les Jeunes créateurs d’Alger" sous le parrainage de l’Union arabe d’astronomie et des sciences spatiales (AUASS) et le Centre régional pour l’enseignement des sciences et technologies de l’espace (Asie de l’ouest). Devant évoquer plusieurs axes de recherche sous forme de conférences diffusées, durant trois jours, par visioconférence sur la plateforme "Zoom", ce camp vise à conscientiser à l’importance des sciences de l’espace, vulgariser l’astronomie pour le grand public et susciter des vocations parmi la nouvelle génération dans les domaines de l’espace et de l’astronomie. Cette événement scientifique, a-t-il ajouté , est rehaussé par la participation d’une élite de chercheurs arabes en astronomie , à l’instar du président de l’AUASS, Hamid Al-Naimy, du DG du Centre régional pour l’enseignement des sciences et technologies de l’espace, Aouni AL-Khassaouna, du directeur du Centre international d’astronomie (CIA), Mohamed Aouda, ainsi que du Pr. Noureddine Melikechi et Dr. Mourad Bouache, pour l’Algérie. Outre l’agence spatiale algérienne, des organismes similaires de Jordanie, des Emirats Arabes, d’Egypte, du Liban et de Tunisie prennent part également à cette rencontre. A l’ordre du jour de cette manifestation figurent, entre autre, "le rôle des établissements arabes d’astronomie dans le développement des sciences de l’espace dans le monde arabe" et "les perspectives des sciences de l’espace et de l’astronomie".