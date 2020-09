Les séances de révision et de préparation à l'examen du BAC lancées depuis le 25 aout dernier, ont été largement suivies par les candidats en dépit du stress et de la fatigue induits par les longues vacances "obligatoires" dus à la propagation de la pandémie Covid-19.

Pour bien préparer son BAC ,Meriem (17 ans) élève au lycée Hassiba Benbouali (Kouba) n'a pas hésité à afficher son inquiétude quant à l'examen et la nature des sujets, ajoutant qu'elle venait de rejoindre un groupe virtuel sur You tube pour réviser avec ses collègues. "Cette initiative a permis aux candidats de trouver les bonnes réponses à leurs questions concernant certains exercices difficiles", a-t-elle poursuivi. Pour sa part, Akila 18 ans (SNV) a fait part du stress qu'elle subisse à l'approche du rendez-vous, ajoutant "nous n'avons pas bénéficié de cours de soutien durant le confinement".

Les séances de révision permettent de réduire le stress et d'apporter d'amples explications concernant la méthodologie, a-t-elle mis en avant. Lydia et Maya (lycée Aicha Oum El Mouminin) ont salué cette initiative qui a permis aux candidats le retour aux classes après des mo is de préparation individuelle qui n'est pas du tout motivante.

D'autres candidats approchés par l'APS ont mis en avant les avantages de la révision à travers les réseaux sociaux et les applications à l'image de Whatsapp, qui, estiment-ils, ne pourraient en aucun cas remplacer l'enseignant et l'ambiance de classe. Dans ce cadre le président de l'Association des parents d' éleves, Khaled Ahmed a appelé les candidats à se concentrer et assister aux séances de révision, mettant en exergue cette initiative dédiée aux candidats des examens BAC et BEM. Il a également insisté sur le respect des mesures préventives contre la Covid-19.

De son côté, le syndicaliste au sein de l'Union nationale des personnels de l'Education et de la formation (UNPEF), Messaoud Amraoui a déploré le fait que les élèves des régions du sud "n'ont pas pu suivre ces séances car la majorité de leurs enseignants sont des suppliants, outre les conditions climatiques dures que connaissent ces régions". Appelant les candidats à se concentrer avant de répondre aux questions et à respecter le protocole sanitaire mis en place par la tutelle, la spécialiste psychopédagogique, Fatiha Bacha a invité les parents à réunir toutes les bonnes conditions à leurs enfants pour réussir dans cette épreuve.

La corporation de l'Education ra ssure les élèves à propos des questions

Le coordonnateur national du Syndicat national autonome des professeurs du secondaire et du technique (Snapest), Meziane Meriane a rassuré que les sujets du BAC seront axés sur les cours dispensés en présentiel lors des deux premiers trimestres, appelant les candidats à s'en tenir aux consignes de prévention et les parents à sensibiliser leurs enfants au protocole sanitaire mis en place par le ministère. A rappeler que le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout avait rassuré récemment les élèves et leurs parents quant aux leçons incluses dans ces épreuves, à savoir celles dispensées, en présentiel, lors des deux premiers trimestres de l’année scolaire 2019-2020, appelant par la même l’ensemble des acteurs pédagogiques au respect des mesures de prévention contenues dans le protocole sanitaire. Dans le même sillage, M. Ouadjaout a fait état de 200.000 candidats au Bac et 56.000 au BEM (Brevet d’enseignement moyen) ayant bénéficié, depuis le 25 août passé, des séances de révision et de préparation aux examens, à l’échelle nationale.