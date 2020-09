''La stratégie nationale de lutte contre les inondations qu'avait élaborée le ministère des Ressources en eau en 2017 sera agrémentée d'un plan de travail national pour la prise en charge des risques d'inondations liés au changement climatique'', a précisé le ministre, en marge de l'inauguration d'une retenue collinaire à Djar Ighir, destinée à l'irrigation agricole dans la commune d'Ain Touta.

Concernant la wilaya de Batna, frappée par des pluies torrentielles mercredi ayant couté la vie à deux personnes dont le véhicule avait été emporté par la crue dans la commune de Boumia, le ministre des Ressources en eau a rappelé que cette région et plus particulièrement le chef-lieu de wilaya avait bénéficié d'un programme pour protéger les villes contre les inondations. M. Berraki a ajouté qu'en moins de deux heures, il est tombé 40 mm de pluie, ce qui représente l'équivalent de plus d'un mois de précipitations, soulignant, dans ce contexte, que les services de la wilaya ont pris en charge la situation et seront ''très prochainement'' dotés de camions pour pouvoir intervenir dans pareilles circonstances.

Le ministre a également déclaré que sa visite dans la wilaya de Batna lui a permis de s'enquérir de l'état de son secteur dans la région, qui reste ''à la traine dans les programmes de développement'', notamment en ce qui concerne l'approvisionnement des citoyens en eau potable. Il a souligné que certaines communes sont approvisionnées de manière ''anormale'' tandis que d'autres sont alimentées en cette ressource vitale qu'une fois tous les dix jours voire même plus. Selon M. Berraki, de nombreuses décisions ont été prises au cours de cette visite en vue d'améliorer l'AEP dans la région. Le ministre des Ressources en eau a supervisé au niveau du barrage de Koudiat Lamdouar, dans la commune de Timgad, les essais préliminaires de la nouvelle station de traitement des eaux devant permettre, dès sa mise en exploitation prévue pour ''la fin du mois de septembre'', de pomper quotidiennement 50 000 m3 d'eau au profit des habitants de 26 communes de la wilaya. S'agissant des communes restantes affectées par un déficit dans ce domaine, le premier responsable du secteur a co nvenu avec le wali, Toufik Mezhoud, du lancement du programme de réalisation de puits et de forages nouveaux pour parer à la situation. Dans la commune de Ayoun El Assafir, un exposé sur le secteur des ressources en eau dans la wilaya a été présenté au ministre, qui a inspecté les travaux de réalisation du 4e couloir pour drainer les eaux du barrage Koudiat Lamdouar vers plusieurs communes traversées par Oued Abdi. Les habitants des communes concernées devraient être alimentés en eau potable ''à partir de la moitié du mois en cours''. Aussi, M. Berraki a écouté les doléances des citoyens en ce qui concerne l'AEP, notamment ceux du village d'El Ratba dans la commune de Ayoun El Assafir où le manque d'eau se fait cruellement sentir. Le ministre a indiqué aux habitants de ce village que de nombreuses décisions ont été prises et une solution aux problèmes de l'AEP dans la région sera applicable '' à partir du 25 de ce mois", tout en continuant à suivre l'évolution du dossier.