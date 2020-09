Le secteur des services touristiques dans l'Union européenne (UE) a affiché une baisse de son chiffre d'affaires de 75% en juin par rapport au mois de février, en raison de la pandémie de COVID-19, a indiqué vendredi l'office statistique de l'UE Eurostat.

Parmi les sous-secteurs au sein du secteur du tourisme, ce sont les agences de voyage qui enregistrent la plus forte baisse (-83,6%), devant les transports aériens (-73,8%), l'hébergement (-66,4%) et les restaurants (-38,4%).

Toutefois, une reprise a été observée en juin par rapport au mois d'avril car les restrictions destinées à protéger la santé publique ont commencé à être levées et les restaurants à rouvrir. Le secteur de la restauration est celui qui a enregistré la reprise la plus forte, suivi par le secteur de l'hébergement. Les transports aériens n'ont connu qu'une faible reprise, tandis que les agences de voyage se trouvent en juin au même niveau qu'au mois d'avril. L'ensemble du secteur des services de l'UE a affiché une baisse de 16,4% au cours de ces quatre mois, selon Eurostat.