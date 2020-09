Une nouvelle plateforme algérienne de vidéoconférence, présentée comme solution idéale dans le contexte de la prévention contre le coronavirus Covid-19, a été créée et mise en ligne par une équipe de jeunes informaticiens à Oran, a-t-on appris jeudi du responsable de l'entreprise concernée, Ali Maameri. La nouvelle application s'intitule "dzmeet" et peut réunir à distance jusqu'à 200 personnes, a-t-il précisé à l'APS, affirmant que son produit a été utilisé avec succès il y a quelques jours par une organisation patronale nationale.

Accessible sur le site Web "http://www.teamcontrol-meet.com/", la solution "dzmeet" est totalement gratuite, a fait savoir M. Maameri qui escompte promouvoir l'utilisation de son application comme outil d'enseignement à distance.

Ce responsable a également insisté sur le fait que cette initiative s'inscrit dans le sillage des contributions de sa société à la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19.

La même équipe d'informaticiens collabore, en outre, avec les services de santé publique pour l'élaboration d'une base de données sur les foyers et déplacements du moustique tigre dans le but de mieux lutter contre la prolifération de cet insecte vecteur de maladies, a-t-on souligné.