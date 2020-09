Quelques 9.000 masques ont été offerts jeudi par la Chambre de l'artisanat et des métiers (CAM) d'Oran à la direction de l'Education, qui prendra en charge de les distribuer aux candidats de l'examen du BEM dans le cadre de la prévention contre la Covid-19, a-t-on appris auprès de la CAM.

L'atelier de confection des masques de protection, créée dernièrement au niveau du siège de la chambre, sis à Haï Sabah, confectionne actuellement quelque 12.000 masques pour les candidats au Baccalauréat, a indiqué à l'APS le directeur de la CAM, Noureddine Mehtar Thani. L'atelier a été initié en perspective de la prochaine rentrée scolaire pour participer activement à la disponibilité des masques de protection et les distribuer gratuitement aux enfants scolarisés, a-t-on précisé. A Tissemsilt, la Chambre de l'artisanat et des métiers locale a également offert un quota de 5.000 masques de protection au secteur de l'éducation, sur un total de 12.000 masques, dans le cadre de la participation au protocole sanitaire spécial aux examens du BEM et du Baccalauréat.

Les masques ont été confectionnés au niveau d'un atelier de la Maison de l'artisanat et des métiers, dont l'opération a été financée par le groupe Algérie Télécom. Ce dernier a fourni le matériel nécessaire et la matière première pour la couture des masques, a indiqué le directeur de la CAM de Tissemssilt, Abdelkader Khenkaoui. Le responsable a ajouté que la chambre fournira, la semaine prochaine, les 7.000 masques de protection restant à la direction de l'Education, qui les distribuera aux candidats au BAC. Il est à noter que les deux initiatives entrent dans le cadre d'un accord conclu entre la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers et Algérie Télécom, stipulant que cette dernière est chargée du financement et la mise en place des ateliers de production des masques de protection au niveau des Maisons de l'artisanat et des métiers, dans le cadre de la conjugaison des efforts de prévention contre la propagation de la pandémie du Covid-19.

D'autre part, M. Khenkaoui a indiqué que la CAM de Tissemsilt compte confectionner plus de 50.000 masques au profit des élèves et des enseignants, dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire.

La CAM a mobilisé plus de 20 artisans bénévoles pour la confection de ce matériel de protection contre le virus corona.