Le ministère de l'Education nationale a adressé à l'occasion des épreuves officiels en coordination avec les opérateurs de téléphonie mobile, des SMS pour sensibiliser les parents, les candidats et les encadreurs au respect impératif du protocole sanitaire, a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

Premiers du genre, ces SMS visent "la sensibilisation des candidats aux épreuves officielles et leurs parents à l'impératif de respecter le protocole sanitaire notamment le port de la bavette et la distanciation sociale".

Les mêmes messages ont comporté un rappel aux sanctions prévues par la loi en cas d'atteinte à l'intégrité des épreuves.

Pour rappel, le ministère de l'Education nationale avait mis en place, aout dernier, un protocole préventif avant la réouverture des établissements d'enseignement pour les révisions, lequel a été validé par le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus.

Ce protocole intervient en application des dispositions du décret exécutif 20-69 du 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention contr e la propagation du nouveau Coronavirus (COVID -19) et l’ensemble des textes subséquents.

Le protocole définit les mesures à appliquer pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus en milieu scolaire à travers notamment la désinfection de toutes les structures de l'établissement et la mise en place d'un plan de transport des élèves tout en activant les cellules de vigilance permanentes installées au niveau de tous les établissements scolaires.

Pour rappel, l'épreuve du BEM aura lieu du 7 au 9 septembre tandis que le BAC est prévu du 13 au 17 septembre 2020.