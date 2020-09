Le taux de chômage au Canada a reculé de 0,7 points pour s'établir à 10,2 % en août après avoir atteint 13,7% en mai, son plus haut niveau en quatre décennies. En raison de la crise économique liée à la COVID-19, le taux de chômage a plus que doublé sachant qu'il ne dépassait pas 6% au début de l'année, indique l'agence Statistique Canada dans un communiqué.

La diminution la plus marquée de ce taux a été observée chez les femmes du principal groupe d'âge actif (de 25 à 54 ans), en baisse de 1,2 point de pourcentage pour s'établir à 7,5%. Le chômage demeure élevé chez les Canadiens issus des minorités ainsi que chez les jeunes (23,1 %), particulièrement ceux s'identifiant comme minorités visibles. L'emploi a progressé de 246 000 (+1,4 %) en août après avoir augmenté de 419 000 (+2,4 %) en juillet. Cette progression, combinée à la hausse de 1,2 million en mai et en juin, a porté l'emploi à 1,1 million (-5,7 %) de son niveau observé en février avant la Covid-19.