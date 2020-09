La Suède contribuera à soutenir les entreprises frappées par la pandémie de Covid-19 grâce à une subvention d'ajustement de 9 milliards de SEK (1 milliard de dollars américains), a rapporté vendredi la chaîne de télévision suédoise SVT.

Cette subvention ciblera principalement les entreprises dépendantes du tourisme, telles que les parcs d'attraction, et celles qui ont souffert financièrement du fait des restrictions imposées par l'Etat pour contenir la pandémie, a précisé SVT. Les entreprises seront éligibles pour bénéficier à cette subvention si elles ont perdu de 40 à 50% de leur chiffre d'affaires au cours des mois de mai, de juin et de juillet par rapport à la même période de l'année précédente, selon SVT. Cette initiative a été décidée lors des discussions budgétaires spéciales entre le gouvernement de centre gauche et une partie de l'opposition de centre droit, mais elle doit encore être approuvée par la Commission européenne avant de pouvoir être finalement adoptée, a jouté SVT.