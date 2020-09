La Commission européenne a lancé vendredi une consultation publique sur son plan d'action sur l'agriculture biologique. Simultanément, elle a proposé de reporter d'un an l'entrée en vigueur de la nouvelle législation de l'Union européenne sur l'agriculture biologique en raison de la pandémie de COVID-19.

En conséquence, la législation devrait entrer en vigueur en janvier 2022 au lieu de début 2021 comme l'ont demandé les Etats membres du bloc et d'autres parties prenantes, car les travaux sur la législation secondaire ont ralenti en raison de la pandémie, a indiqué la Commission dans un communiqué de presse. Les stratégies de la Commission "De la ferme à l'assiette" et "Biodiversité" adoptées en mai 2020 ont fixé un objectif selon lequel 25% des terres agricoles devraient être en agriculture biologique d'ici à 2030. Dans un communiqué publié vendredi, le commissaire à l'Agriculture et au Développement rural Janusz Wojciechowski a défini l'agriculture biologique comme "un allié clé dans la transition vers un système alimentaire plus durable et une meilleure protection de la biodiversité". Le plan d'action, actuellement en cours d'examen public, vise à stimuler la demande en produits biologiques tout en maintenant la confiance des consommateurs.