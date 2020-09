La direction générale des Douanes (DGD) a annoncé jeudi dans un communiqué la poursuite du mouvement périodique partiel des cadres des Douanes algériennes par la nomination de six (06) chefs d'inspection divisionnaire et de quatorze (14) chefs de service de contrôle à postériori à travers tout le territoire national.

Le mouvement a concerné les inspections divisionnaires des douanes relevant de la compétence territoriale des wilaya de Béchar, Ghardaïa, Mostaganem, Tipaza, Oum El Bouaghi et Annaba, précise le communiqué.

Ce mouvement a également touché les services régionaux de contrôle à postériori relevant de la compétence territoriale et régionale de Laghouat, Ouargla, Illizi, Tamanrasset, Bechar, Oran, Chlef, Blida, Alger extérieur, Alger port, Sétif, Constantine, Tébessa et Annaba.

Selon la même source, ce mouvement périodique intervient "pour concrétiser le rôle stratégique des Douanes sur le terrain, consolider son rôle de contrôle face à la fraude, à la contrebande et aux crimes économiques transfrontaliers et booster l'opérationnalité des services des Douanes algérie nnes.

Le mouvement opéré vise également à protéger l'économie nationale et le citoyen tout en préservant les intérêts du Trésor public.

Le mouvement partiel consacre, en outre, "la nouvelle approche de la gestion des ressources humaines basée sur la compétence et la modernisation du Service public douanier et de la performance de ce corps".