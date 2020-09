La Juventus entamera la défense de son titre de championne d'Italie de football à domicile face à la Sampdoria de Claudio Ranieri le week-end des 19-20 septembre, selon le calendrier dévoilé mercredi.

La Juve sera le seul des quatre clubs italiens engagés en Ligue des champions à débuter lors de cette première journée.

L'Inter Milan, vice-champion d'Italie, attendu sur le terrain du promu Benevento de Pippo Inzaghi, et l'Atalanta Bergame (3e), en déplacement chez la Lazio Rome (4e) pour cette 1re journée, ont en effet obtenu de pouvoir débuter une semaine plus tard en raison de leurs campagnes européennes du mois d'août.

La 1re journée verra aussi la Roma se déplacer sur le terrain du Hellas Verone, l'AC Milan de Bennacer accueillir Bologne et Naples de Ghoulam et Ounas débuter à Parme.

La Juventus, pour les grands débuts d'Andrea Pirlo comme entraîneur, se voit offrir une mise en route assez corsée puisque les Bianconeri se déplaceront sur le terrain de la Roma dès la 2e journée avant de recevoir Naples dans la foulée.

L'Inter, principal rival de la Juve sur le papier, n'est pas en reste puisque qu' il débutera en accueillant la Fiorentina de Franck Ribéry (2e journée) avant de se déplacer chez la Lazio (3e j.) puis de "recevoir" Milan pour le premier des deux grands chocs de San Siro (4e j., retour 21 février 2021).

Les face-à-face entre l'Inter et la Juve sont renvoyés à 2021: le 17 janvier à San Siro et 16 mai à Turin, pour l'avant-dernière journée d'un championnat dont la conclusion est prévue le 23 mai 2021, selon le calendrier présenté en ligne par la Ligue italienne de football.

Outre Benevento, les autres promus de la Serie A sont Crotone, qui débutera chez le Genoa pour la 1re journée, et La Spezia, qui doit se déplacera à Udinese. Mais le club ligurien, dont il s'agit de la toute première saison en Serie A, a également demandé un report selon la presse italienne, car les barrages d'accession ont prolongé sa saison jusqu'au 20 août. Pour le moment, tous les matches sont prévus à huis-clos en Italie.