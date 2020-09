L'Assemblée générale annuelle de la Fédération internationale de tennis de table (ITTF) aura lieu le 28 septembre 2020 en vidéoconférence, en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), a annoncé l’instance mondiale sur son site officiel.

" L’AGA aura lieu, pour la première fois en virtuelle, en raison du Covid-19, et l’ITTF prévoit l’organisation de six vidéoconférences interactives en préparation de cette assemblée", a indiqué l'ITTF.

Les conférences toucheront sur la fondation de l’ITTF, la haute performance et le développement, la bonne gouvernance et les résolutions à proposer, un forum sur le financement, le tennis de table mondial, les exposés des pays candidats à l’organisation des Championnats du monde 2023, avant d’arriver, le 28 septembre, à l’assemblée générale annuelle.

Au cours de la conférence du 21 septembre, les villes de Düsseldorf (Allemagne) et Durban (Afrique du Sud) présenteront leurs candidatures pour accueillir les Mondiaux de tennis de table 2023, selon la même source.