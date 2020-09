Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a lancé, mardi, une plateforme numérique pour accompagner psychologiquement les candidats aux besoins spécifiques aux épreuves du BEM (Brevet d'enseignement moyen) et du Baccalauréat.

Lors d'une visite d'inspection menée à l'école des enfants sourds-muets de Rouiba (Alger), en compagnie du ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme Kaouthar Krikou a supervisé le lancement de cette plateforme qui permettra aux candidats du baccalauréat et du BEM parmi les personnes aux besoins spécifiques d'exposer leurs préoccupations et de surmonter le stress à la veille des examens. Mme Krikou a indiqué que ce service électronique "s'inscrit dans le cadre de la plateforme numérique pour les consultations familiales lancée par le ministère en avril dernier, qui vise la prise en charge psychologique des élèves aux besoins spécifiques, candidats aux examens du BEM et du baccalauréat, outre le spot publicitaire lancé par le secteur à cet effet".

La ministre a considéré que la psychologie sociale est "très importante" pour les élèves à l'effet de "les préparer et de les assister pour passer les épreuves dans de bonnes conditions". "La volonté pour réussir ne manque pas auprès de ces candidats", a-t-elle dit, appelant à "l'application stricte des mesures préventives et sanitaires". Pour sa part, la sous-directrice de la communication et des systèmes d'information au niveau du ministère de la Solidarité nationale, Doudja Djeddi, a mis en avant que l'accès à ce service se fait à travers le service numérique des consultations familiales www.servicesolidarité.gov.dz, où les élèves peuvent exposer leurs préoccupations ayant trait essentiellement à l'aspect psychologique, lesquelles seront prises en charge par des spécialistes et ce au niveau de 262 cellules de proximité au niveau national relevant du ministère de la Solidarité.