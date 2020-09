"Des directives ont été données aux cadres concernés pour la réalisation, dans les lots destinés à être bâtis, de villes modernes dotées d’espaces et d’équipements", a précisé M. Nasri lors d'une réunion tenue au siège de la wilaya, accompagné par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, en présence des représentants de la société civile, de la population sinistrée, ainsi que des experts et des spécialistes du bâtiment. Il a ajouté, dans ce sens, qu’il était nécessaire que "ces habitations soient réalisées conformément au modèle pavillonnaire" comme "première expérience" lancée depuis Mila.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a également souligné la nécessité de veiller à ce que les études géotechniques des lotissements dédiés à la population sinistrée soient prêtes "dans les plus brefs délais" tout en tenant compte, a-t-il dit, des normes requises dans le domaine de la construction et de l’urbanisme.

M. Nasri a également appelé à se pencher sur le diagnostic du phénomène des glissements de terrain dans le quartier d’El Kherba de Mila, la zone la plus touchée par le séisme, tout en prenant le temps nécessaire pour effectuer les tests techniques requis afin d'accomplir un "travail qui permet de mieux comprendre ce phénomène." Réitérant l’engagement de l’Etat à soutenir et assister les personnes touchées par les répercussions du séisme, la ministre a relevé que sa présence aujourd’hui à Mila, accompagné du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire vise à suivre la concrétisation, sur le terrain, des décisions prises concernant la prise en charge des personnes affectées.

Dans le cadre de cette visite, les deux ministres se sont également rendus sur le site de Fardoua, dans la commune de Sidi Marouane, pour inspecter le chantier des 600 logements publics locatifs (LPL), où le ministre de l'Intérieur, M. Beldjoud a instruit à l’effet d’assurer pour les enfants scolarisés des familles sinistrées le transport scolaire.

Selon les explications fournies sur site , 352 logements LPL de ce programme "sont prêts à être attribués au profit des familles sinistrées." In situ, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a affirmé que les demandes de logements sociaux seront également prises en chargé.