Un réseau spécialisé dans le vol de véhicules a été démantelé dans la wilaya de Tizi-Ouzou par les éléments de la Brigade de recherche et d'intervention de la police judiciaire, rapporte mardi un communiqué de la Sûreté de wilaya.

Les investigations menées dans le cadre d'une enquête sur des atteintes contre des biens, notamment des vols de véhicules, ont permis d'identifier et d'arrêter un membre du réseau, âgé de 45 ans et repris de justice de son état, et la récupération d'un véhicule volé utilisé par l'auteur lors de ses déplacements. Présenté au parquet de Draâ El-Mizan, il a été mis en détention préventive pour association de malfaiteurs en vue de commettre un délit de vol qualifié et dégradation volontaire de bien d'autrui, en attendant l'arrestation des autres membres du réseau. Par ailleurs, une quantité importante de boissons alcoolisées et des armes blanches ont été saisies lors d'une opération menée dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite de boissons alcoolisées dans le village Timizart Loghbar (est de Tizi-Ouzou), a-t-on ajouté.

Un homme et deux femmes ont été arrêtées, précise le communiqué.

Présentés au parquet de Tizi-Ouzou, l'homme a été condamné en comparution directe à 06 mois de prison ferme sans mandat de dépôt et 50 000 DA d'amende pour port d'armes blanches prohibées et vente de boissons alcoolisées sans autorisation, tandis que les deux jeunes femmes ont été condamnées à 06 mois de prison avec sursis.