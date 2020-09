Dans une déclaration à l'APS, M. Merouane Messar a affirmé que les établissements relevant de "Presco" reprendront leur activité à partir de dimanche 6 septembre 2020, ajoutant qu'elles auront à accueillir 50% seulement des enfants inscrits, dans une étape première, afin d'assurer le respect du protocole sanitaire tracé par les services compétents.

Selon le même responsable, les 50% des enfants à acueillir concernent les catégories suivantes: préscolaire (5-6 ans), moyenne section (4-5 ans), petite section (3-4 ans), toute petite section (-3 ans), ajoutant que la priorité sera accordée aux enfants inscrits en mars 2020 dont le nombre est 6.282 n'ayant pas pu bénéficier du programme de l'établissement.

L'EPIC Presco s'attèlera durant les prochaines 48 ans à soum ettre tout son personnel au test de dépistage du covid-19 en application des instruction du wali d'Alger, a-t-il révélé. Soulignant que son établissement compte jusqu'à décembre dernier 849 employés dont 52,29% relevant du corps éducatif, M. Messar a affirmé que ces derniers seront tous contraints au respect des gestes barrières prévues par le protocole sanitaire.

L'établissement "Presco" gère 43 crèches dont 23 crèches relèvent des communes et 20 autres de la wilaya d'Alger. Certaines crèches ont bénéficié d'opérations de restauration et de réhabilitation tandis que d'autres attendent la reprise des travaux, a expliqué le directeur.

Presco a reçu des services de la wilaya d'Alger une enveloppe de 7,4 milliards de centimes pour la réhabilitation de six locaux, a fait savoir le directeur ajoutant que quatre crèches (Sidi Bennour, Tripoli, Kouba et Naciba Malki) ont été fermées pour une durée ne dépassant pas six mois pour la réalisation des travaux de réhabilitation.

Concernant le sort des enfants inscrits aux crèches fermées, M. Messar a précisé que les parents de ces enfants ont été informés en juillet dernier de cette décision et de la possibilité de transférer leurs enfants à des crèches proches de celles fermées.

Les services de la wilaya d'Alger ont annoncé lundi dans un communiqué l'ouverture des crèches et garderies d’enfants avec la mise en œuvre stricte d’un protocole sanitaire.

Les gérants de ces établissements sont tenus responsables en cas de non respect des mesures barrières et d’hygiène édictées.

Des inspections inopinées seront effectuées et en cas de non respect du protocole sanitaire, l’établissement sera immédiatement fermé.