Le nouveau coronavirus (Covid-19) a fait au total, 180 morts et plus de 30. 000 contaminations en Palestine qui est entrée dans son septième mois de lutte contre l'épidémie, ont rapporté des médias palestiniens.

En Palestine, qui a enregistré les premiers cas de coronavirus le 5 mars dernier, le nombre de morts a atteint les 180 décès et les infections ont dépassé la barre des 30. 000, dont environ 9.500 cas actifs, tandis que 20. 800 se sont rétablis, selon les données officielles rapportées par l'agence de presse palestinienne (Wafa). Le gouvernorat d'El Khalil est en tête en termes de morts et de contaminations, avec 111 morts et 13 095 infections dont 3 400 actifs suivi par la ville d'El Qods occupée et ses environs avec 31 morts et 9491 infections, dont 2558 actifs. Le coronavirus qui a frappé le monde a fait environ 856 000 morts et affecté plus de 25 millions de personnes dans 215 pays.