Le Mexique a enregistré 6.476 infections par le COVID-19 et 827 décès supplémentaires en 24 heures, portant le bilan national à 606.036 cas confirmés et 65.241 décès, a annoncé le ministère de la Santé.

Le Mexique est désormais le huitième pays au monde en termes de cas COVID-19, et quatrième en nombre de décès liés au nouveau coronavirus, selon les chiffres de l'Université Johns Hopkins. Le gouvernement a fait des progrès dans sa gestion de la crise sanitaire et économique, et souhaite contrôler la pandémie sans alourdir la dette du secteur public.