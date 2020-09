Le taux d'occupation des lits a diminué à 20% dans les trois hôpitaux de référence de Mostaganem dédiés au traitement des patients infectés par la Covid-19, a-t-on appris lundi du directeur de wilaya de la Santé et de la Population (DSP).

"Les trois hôpitaux de référence de Mostaganem ont réussi à surmonter une situation difficile après avoir frôlé le taux de 100% d'occupation entre la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août", a précisé à l'APS Toufik Mohamed Khelil. Le taux d'occupation a diminué de 95% à 20% durant les deux dernières semaines du mois d'août, soit 75 lits occupés sur les 371 réservés aux patients infectés par la Covid-19 à travers les hôpitaux de Mostaganem, Aïn Tédelès et Sidi Ali, a expliqué le responsable.

Le DSP a observé à ce titre que l'amélioration enregistrée a été favorisée par les mesures de confinement sanitaire qui se sont traduites par une réduction du nombre de cas d'infection et une élévation des guérisons parmi les sujets atteints.

Il a fait part, en outre, de la consolidation des équipements des établissements indiqués à l'instar de l'hôpi tal "Ernesto Che Guévara" de Mostaganem, qui a été doté d'un nouveau réservoir d'oxygène d'une capacité de 6.000 litres (double de celle du premier réservoir) d'une valeur de 8 millions DA, avec une opération de distribution de ce produit vital vers 60 lits supplémentaires.

Le directeur de la Santé et de la Population a salué, dans ce cadre, les efforts de la wilaya et des bienfaiteurs engagés au sein du groupe "anti-covid 19 Mostaganem" pour leur contribution à l'acquisition d'équipements médicaux au profit des trois hôpitaux, dont des respirateurs et des tenues de protection pour le personnel de la santé, en plus de la vaste campagne d'embellissement menée à l'hôpital "Ernesto Che Guévara".