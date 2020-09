La chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) d’Oran vient d’initier un atelier de confection de masques de protection au profit des élèves des différents paliers, dans le cadre de la prévention contre la pandémie du virus Corona, a-t-on appris, mardi, de cette structure.

La CAM a procédé à la création de cet atelier au niveau de son siège, sis à Haï Sabah, au début de cette semaine, en perspective de la prochaine rentrée scolaire, afin de fournir les masques de protection et les distribuer gratuitement aux élèves, a indiqué à l’APS le directeur de la chambre. L’atelier prévoit de produire plus de 30.000 masques en moins de deux semaines pour fournir les élèves qui devront passer les examens du BEM et du BAC. La confection est supervisée par 10 artisans, indique Noureddine Mehtar Thani, ajoutant que la production sera multipliée avec l’aide d’autres ateliers de confection.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un accord de coopération signé entre le ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial et celui de la poste et des télécommunications.

Algérie Télécom contribue dans le financement des chambres dans la création d’ateliers spécialisées dans la confection des fournitures destinées à soutenir les efforts de l’Etat dans sa lutte contre la propagation de la pandémie, selon le même responsable.

La CAM d’Oran a déjà initié, depuis le début de la crise sanitaire, la distribution de quelque 970.000 masques de protection aux différents secteurs, dont les établissements hospitaliers, les associations, les scouts musulmans algériens et les citoyens, au niveau des marchés et des grands espaces commerciaux, indique-t-on.