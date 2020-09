Un lot de 40 prothèses articulatoires (genou et hanche) et de six (6) implants cochléaires a été acquis sur budget de la wilaya d’Ouargla au profit du secteur de la santé, a-t-on appris mercredi du président de la Commission de la santé de l’Assemblée populaire de la wilaya (APW).

Précédée d’actions similaires ayant totalisé un financement de 30 millions DA, l'opération bénéficiera à des malades présentant des infimités mobiles et à des enfants sourds-muets, dont les interventions chirurgicales vont être programmées prochainement, a expliqué Ahmed Boubekeur Ressis.

Plus de 80 enfants sourds-muets ont jusque-là bénéficié d’opérations de pose d’implants cochléaires, a rappelé le même responsable en signalant que d’autres opérations de pose d’implants cochléaires sont programmées au profit de 13 enfants inscrits à travers la wilaya d’Ouargla.