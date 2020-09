L'Australie est entrée en récession pour la première fois depuis 1991 après avoir vu son PIB reculer de 7% au deuxième trimestre en raison de l'épidémie de coronavirus, selon des chiffres officiels publiés mercredi.

Il s'agit de la contraction trimestrielle la plus forte jamais essuyée par l'économie australienne, dont l'extraordinaire croissance n'avait même pas été interrompue par la crise financière mondiale de 2008, a précisé le Bureau australien des statistiques (ABS).

Michael Smedes, haut responsable de l'ABS, a expliqué que la pandémie, et les mesures prises pour lutter contre le coronavirus, étaient responsables de cette contraction "sans précédént" qui enfonce "largement" les précédents records.

Un pays entre en récession lorsqu'il aligne deux trimestres négatifs, et le PIB australien avait reculé de 0,3% entre janvier et mars.

Le chiffre du deuxième trimestre est totalement conforme aux prévisions du gouvernement.

"Le trimestre qui s'est achevé en juin a été marqué par une contraction importante dans les dépenses des ménages dans les services car les ménages ont modifié leurs comportements al ors que des restrictions étaient décidées pour contenir la propagation du coronavirus", a déclaré M. Smedes.

Le nombre d'heures travaillées a baissé de près de 10% tandis que le montant des prestations sociales a grimpé de plus de 40%. Le commerce a également été plombé au deuxième trimestre, qui a été marqué par une baisse des importations de biens de 2,4% et une chute des exportations de services de 18,4%. Le gouvernement a débloqué des dizaines de milliards de dollars pour atténuer l'impact économique de l'épidémie, mais l'économie a été durement touchée par le confinement relatif d'il y a quelques mois.

Un confinement beaucoup plus strict est en ce moment en vigueur pour les cinq millions d'habitants de Melbourne, coeur d'une seconde vague épidémique qui pèsera sur la performance économique du trimestre en cours. L'Australie totalise depuis le début de l'épidémie 26.000 cas, et 663 décès dus à la Covid-19.