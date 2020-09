Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a pris part mardi par visio- conférence à la cérémonie de prestation de serment du président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Ayodeji Adesina, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors des Assemblées annuelles du groupe de la BAD, tenues les 26 et 27 août dernier, M. Adesina, président de la Banque depuis 2015 de nationalité nigériane, a été réélu à l’unanimité et ainsi reconduit à la tête de cette institution pour un deuxième mandat de cinq ans.

A cette occasion, M.Benabderrahmane en sa qualité de gouverneur de l’Algérie auprès de la BAD, a félicité M. Adesina, affirmant que sa reconduction à la tête de cette institution traduit son parcours remarquable tout au long de son premier mandat. Il a indiqué que durant le premier mandat de M. Adesina, la BAD est parvenu à doubler son capital, contribuant ainsi à la préservation de sa viabilité financière et au maintien de sa notation "AAA", ajoute le communiqué.

Cette institution, a-t-il ajouté, a aussi pu contribuer à la réalisation d’importants progrès en matière d e développement au profit du continent africain.

M. Benabderrahmane a réitéré le soutien de l’Algérie à la BAD pour œuvrer ensemble à la poursuite des efforts de développement, tout en exprimant l’engagement du pays pour dynamiser davantage les relations de coopération avec la Banque, précise la même source.

La cérémonie de prestation de serment a été présidée par M. Kenneth Ofori-Atta, ministre des Finances du Ghana, en sa qualité de président du Conseil des gouverneurs de la BAD. Elle a connu également la participation de certains présidents africains (anciens et en exercice), de représentants d’institutions internationales, ainsi que des membres du Conseil d’administration de cette institution.

Au cours de cette cérémonie d’investiture, le président réélu a prêté serment en présence des gouverneurs et devant le Conseil d’administration de la BAD et ce, conformément aux dispositions de l’article 10 (2) des règles et procédures relatives à l’élection du président de la Banque.

Dans leurs interventions, les présidents et gouverneurs africains participant à cette cérémonie, ont félicité M.Adesina pour sa réélection comme président de la BAD.

Ils se sont également engagés à le soutenir durant son deuxième.