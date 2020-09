"Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel dans le corps des walis et des walis délégués", précise la même source.

Premièrement: Au titre des fins de fonctions de walis

Il est mis fin aux fonctions aux walis Mesdames et Messieurs:

- Ahmed Mebarki en sa qualité de wali de Bechar

- Mohamed Benomar: en sa qualité de wali de Djelfa

- Aissa Aroua: en sa qualité de wali de Skikda

- Abdessami Saidoune: en sa qualité de wali de Mostaganem

- Cheikh Laardja en sa qualité de wali de M'sila

- Mahfoud Zakrifa en sa qualité de wali de Tissemsilt

- Omar El Hadj Moussa en sa qualit é de wali de Tipaza

- Nacira Remdane en sa qualité de wali de Relizane.

Deuxièmement: Au titre des nominations dans le corps des walis

Sont nommés walis Mesdames et Messieurs :

- Lakhdar Seddas, wali de Chlef

- Mohamed Belkateb, wali de Bechar

- Mustapha Koriche, wali de Tamanrasset

- Mohamed El Baraka Dehadj, wali de Tebessa

- Doumi Djilali, wali de Djelfa

- Kamel Abla, wali de Sétif

- Abdelkader Bensaid, wali de Skikda

- Kerbouch Kamel eddine, wali de Guelma

- Djahid Mous, wali de Médéa

- Aissa Boulahia, wali de Mostaganem

- Abdelkader Djellaoui, wali de M'sila

- Messaoud Djari, wali d'Oran

- Abbas Bedaoui, wali de Tissemsilt

- Abdelkader Rakaa, wali d'El Oued

- Labiba Winaz, wali de Tipaza

- Amhamed Moumen, wali de Ain Temouchent

- Attallah Moulati, wali de Relizane

Troisièmement: Au titre des fins de fonctions de walis délégués

Il est mis fin aux fonctions des walis délégués Mesdames et Messieurs:

- Mabrouk Oun, en sa qualité de wali délégué de Timimoune, wilaya d'Adrar

- Samir Nefla, en sa qualité de wali délégué de Dar El Beida, wilaya d'Alger

- Djamal Gasmia, en sa qualité de wali délégué de Chéraga, wilaya d'Alger

- Ben Amor Kiyes, en sa qualité de wali délégué de Bir Mourad Raïs, wilaya d'Alger

- Farida Amrani, en sa qualité de wali déléguée de Bouzaréah, wilaya d'Alger

- Ahmed Boudouh, en sa qualité de wali délégué de Rouiba, wilaya d'Alger

Quatrièmement: Au titre des nominations de walis délégués

Sont nommés walis délégués Mesdames et Messieurs:

- Nacer Sebaa: wali délégué de Timimoun (Adrar)

- Azeddine Hemadi: wali délégué de Bordj Badji Mokhtar (Adrar)

- Boubkeur Lensari: wali délégué d'Ouled Djelal (Biskra)

- Abderrahmane Dehimi: wali délégué de Beni Abbès (Bechar)

- Saad Chenouf: wali délégué d'In Salah (Tamanrasset)

- Brahim Ghemired: wali délégué d'In Guezzam (Tamanrasset)

- Mohamed Essaid Benkamou: wali délégué de Draria (Alger)

- Abdelmalek Boutesta: wali délégué de Dar El Beida (Alger)

- Amar Ali Bensaad: wali délégué de Cheraga (Alger)

- Houria Medahi: wali déléguée de Sidi Abdellah (Alger)

- Youcef Bechlaoui: wali délégué de Bir Mourad Rais (Alger)

- Djamel Eddine Heshas: wali délégué de Bouzaréah (Alger)

- Nacib Nadjia: wali déléguée de Zeralda (Alger)

- Ahmed Zerrouki: wali délégué de Rouiba (Alger)".