Les étudiants rejoindront, à compter de mardi (demain), les établissements universitaires pour subir en groupes de moins de 30 leur évaluation, en attendant le 19 septembre, date proposée pour la reprise de l’année universitaire 2019/2020, a fait savoir lundi le ministère de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique.

Cette évaluation qui concerne notamment les Ecoles supérieures et les Ecoles normales sera suivie de la reprise présentielle des étudiants dans tous les établissements d’Enseignement supérieurs à travers une série de mesures, dont la mise en place de groupes, pour l’application de la distanciation physique suivant le protocole sanitaire de prévention contre le Coronavirus. Le ministère avait proposé, après consultations et coordination avec les partenaires sociaux, la date du 19 septembre pour la reprise de l’année universitaire 2019/2020. Dans le cadre du parachèvement de l’année universitaire 2019-2020, les enseignants ont repris les cours à distance à partir du 23 août courant. Les étudiants en Master 2, Doctorat et les étudiants en Médecine (spécialités) o nt également repris en présentiel afin de terminer leur mémoire de fin d’études et thèse de doctorat.

Le secteur de l’Enseignement supérieur avait effectué récemment une série de consultations avec les responsables des conférences régionales des établissements universitaires, syndicats des professeurs et organisations estudiantines, dont les dernières les 23, 24 et 25 du mois en cours, afin de les informer des derniers développements relativement à l’achèvement de l’année universitaire et des préparatifs de la prochaine rentrée. A cet effet, la tutelle avait fixé des dispositions exceptionnelles en matière d'organisation pédagogique, d'évaluation et de passage des étudiants inscrits en système classique ou L.M.D, en application du plan tracé par le secteur visant à relancer les activités pédagogiques, de manière adaptée, conformément aux mesures barrières prises pour contrecarrer l’épidémie du coronavirus.