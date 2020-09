Outre le jeune Noufel Ould Hamou, 21 ans dont le contrat a été résilié à l'amiable la semaine dernière, la direction du CRB va devoir négocier avec quatre joueurs qui sont toujours sous contrat.

Il s'agit d'Ahmed Gasmi, 35 ans (2021), Toufik Zerrara, 34 ans (2022), Mohamed Khoutir Ziti, 30 ans (2021) et Islam Bendif 28 ans (2021).

Ces joueurs ont été invités à se présenter pour régler leur situation avec la direction du club.

Pour rappel, le CR Belouizdad a recruté deux joueurs lors du mercato estival, Zakaria Draoui (26 ans) qui signe son retour chez le champion d'Algérie, deux années après l'avoir quitté et le défenseur international du Club Africain (Ligue 1/ Tunisie) Mokhtar Belkhiter (28 ans), qui s'est engagé pour trois saisons .

Avant de penser à renforcer son équipe première, le Chabab a engagé de jeunes éléments pour intégrer l'équipe des réserves, à l'image du défenseur central Redouane Chouti (18 ans/USM Bel-Abbès) et du milieu de terrain Houssam-Eddine Mrezigue (20 ans/MC Alger) qui se sont engagés pour un contrat de quatre saisons.

Peu après la suspension du championnat le 16 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), la CRB a prolongé certains de ses tauliers, à l'instar des deux défenseurs Chouaïb Keddad (26 ans) et Zine Al-Abidine Boulekhoua (30 ans), ainsi que le milieu de terrain défensif Billel Tarikat (29 ans).