La désignation du pays hôte du tournoi pré-olympique pour l’Afrique du slalom de canoë-kayak monoplace (en eau libre), dont l’Algérie est candidate, a été reportée à une date ultérieure, en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), a-t-on appris jeudi auprès de la fédération algérienne des sociétés d’aviron et de canoë-kayak (FASACK).

Outre l'Algérie, trois autres pays sont en lice pour l'organisation de cet évènement: l'Egypte, l'Afrique et la Namibie.

L'annonce devait avoir lieu fin juillet, puis au mois d’août, mais elle a été reportée, à cause de la situation sanitaire et la fermeture des frontières dans plusieurs pays du continent, a ajouté la même source. Avant l’apparition du Covid-19, le tournoi africain de Canoe-kayak, qualificatif aux Jeux de Tokyo-2020 devait se tenir à Huningue (France) en mars, sur décision de la Fédération internationale de canoë (ICF), mais il n'a finalement pu avoir lieu en raison de la pandémie. Le report des JO à 2021 et la compétition ont poussé les pays du contient à exprimer leur refus de voire tenir le tournoi en dehors de l’Afrique.

Une requête appuyée par la Confédération africaine et acceptée par l’instance internationale.

"On aimerait bien obtenir l'organisation de cet événement, ce qui devrait booster la discipline de la spécialité slalom de canoë-kayak en eau vive, très spectaculaire et attractive. Ca nous permettrait aussi de donner une bonne image de l'Algérie, tant sur le plan organisationnel que sportif et touristique", avait déclaré à l’APS, le président de la FASACK, Abdelmadjid Bouaoud..

Mais, l’objectif principal de la FASACK est pouvoir qualifier "un ou deux" athlètes aux JO, outre les trois tickets déjà arrachés (deux en aviron et un autre au canoë).

Les chances de qualification de l’Algérie au slalom de canoë-kayak reposeraient sur les athlètes évoluant en France: Mohamed Saïd Bekkadour (CKC Vallée de l’Ain) et Anaïs Mouhoub (ASCPA Strasbourg).