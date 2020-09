La rentrée, c'est un peu comme le 1er janvier, on est pétri de bonnes intentions qui volent généralement très vite en éclat. Néanmoins, s'il en est une qui semble particulièrement importante, c'est bien de prendre soin de soi. Et ça passe par un petit check-up santé qui ne peut pas faire de mal... Poids, tension, vision... Voici 5 mesures à faire facilement pour faire le point.

Contrôler son poids, son IMC et son tour de taille

Pourquoi mesurer son IMC ?

L'excès de poids est un facteur de risque de nombreuses maladies, même du cancer du sein après la ménopause... Mais le poids étant relatif à la taille, sa mesure ne suffit pas à évaluer l'importance de l'excès éventuel. L'IMC (indice de masse corporelle) est plus approprié.

Il est utile de le compléter par le tour de taille car ce dernier donne une idée de la masse grasse à l'intérieur de l'abdomen. Bien plus que la graisse stockée dans les hanches, un tour de taille excessif constitue un facteur de risque important pour les maladies cardiovasculaires, l'hypertension ou le diabète. «Une prise ou une perte de poids soudaines peuvent, par ailleurs être révélateurs de pathologies, comme un trouble de la thyroïde », indique Thomas Cartier. Parlez-en à votre médecin, surtout si cette perte/prise de poids est associée à d'autres signes, comme une grande fatigue, une irritabilité...

Pour qui ?

Pour tous. Sachez néanmoins que l'IMC n'est pas adapté aux enfants, aux grands sportifs et aux femmes enceintes.

Comment calculer son IMC ?

Inutile de se peser tous les jours. Il est conseillé de le faire une fois par mois. L'IMC se calcule en divisant son poids par sa taille au carré.

IMC = Poids (en kg) / Taille (en mètre)2

Interprétation de l'IMC

Inférieur à 18,5 : insuffisance pondérale

Compris entre 18,5 et 25 : corpulence normale

Compris entre 25 et 30 : surpoids

Compris entre 30 et 35 : obésité modérée

Compris entre 35 et 40 : obésité sévère

Supérieur à 40 : obésité morbide

Pour le tour de taille : placer un mètre de couturière entre le nombril et les dernières côtes, au niveau du plus petit périmètre. Le tour de taille ne doit pas dépasser 102 cm chez les hommes et 88 cm pour les femmes (hormis pendant les périodes de grossesse, bien évidemment).

Autoévaluer sa vision

A partir de quel âge vérifier sa vision ?

A partir de 45 ans. C'est l'âge auquel peuvent apparaître les premiers signes de presbytie. Si vous commencez à avoir besoin d'éloigner le livre ou le menu au restaurant pour voir correctement, c'est qu'il va falloir prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. A partir de 45 ans, il est conseillé, de toute façon, de consulter tous les deux ans pour dépister le glaucome. Cette maladie atteint le nerf optique bien avant que les premiers symptômes (une perte de champ visuel) n'apparaissent. Or, ces dégâts sont irréversibles.

A partir de 50 ans. Si vous voyez une tache sombre se former ou les lignes droites se déformer, prenez rapidement rendez-vous avec votre ophtalmo. Ces symptômes évoquent une DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge).

Comment tester soi-même sa vision ?

Plusieurs marques d'optique proposent de tester sa vue sur leur site internet. En voici deux par exemple :

http://www.essilor.com/fr/BienVoir/VerresAVotreVue/TesterVision/Pages/default.aspx

https://www.opticiens-atol.com/tester-ma-vue/

Tester son souffle

La mesure du souffle permet de dépister les maladies respiratoires comme l'asthme et la broncho-pneumopathie obstructive chronique (BPCO), puis de surveiller leur évolution.

Qui doit tester son souffle ?

Pour les personnes qui ont des manifestations faisant craindre une diminution de leur capacité respiratoire. Ce peut être le cas de celles qui travaillent dans une ambiance empoussiérée ou au contact de substances toxiques, sont essoufflées à la montée d'un deuxième étage, constatent une diminution de leur endurance lors des activités sportives, fument, toussent ou crachent le matin...

Comment tester son souffle ?

Il est possible de mesurer soi-même son souffle avec un petit appareil appelé débitmètre de pointe ( il est vendu en pharmacie). Les médecins généralistes, les pharmaciens et certains kinés en sont équipés. Vous pouvez donc profiter d'une consultation pour effectuer cette mesure.

Mesurer sa fréquence cardiaque

A quoi sert de mesurer sa fréquence cardiaque ?

Cette mesure apporte relativement peu d'informations sur l'état de santé. « Une personne peut présenter un pouls très lent ou rapide sans avoir aucune maladie cardiaque ou, à l'inverse, souffrir d'un trouble cardiaque alors que le rythme de son cœur se situe dans des valeurs normales», explique le Dr Nicolas Postel-Vinay, médecin à l'unité d'hypertension artérielle de l'hôpital européen George Pompidou de Paris. Néanmoins, des valeurs extrêmes doivent alerter. Il est conseillé de consulter son généraliste si on a un pouls inférieur à 40 ou supérieur à 120.

Qui doit la mesurer ?

Pour tout le monde et à tout âge.

Comment mesurer sa fréquence cardiaque ?

La fréquence cardiaque se mesure au repos, après 10 minutes sans effort. Appliquer son doigt sur le trajet d'une artère (au niveau du poignet ou du cou) et compter le nombre de pulsations durant 1 minute. La mesure est possible avec des applications pour smartphone (Instant Heart Rate, Runtastic Heart Rate, etc.) en apposant son doigt sur l'objectif photo de l'appareil. « Mais la fiabilité de cette mesure est contestée, indique Nicolas Postel-Vinay. La fréquence cardiaque à l'effort, elle, ne peut avoir de signification qu'au cas par cas. Il n'y a pas de valeur à ne pas dépasser ».

Prendre sa tension

Le faire soi-même pour éviter "l'effet blouse blanche"

L'automesure de la tension artérielle permet de dépister l'hypertension et, pour les personnes traitées, de vérifier l'efficacité du traitement. On obtient un résultat plus fiable que la mesure ponctuelle du médecin. « On dépiste l'hypertension masquée, c'est-à-dire celle qui se manifeste à certains moments de la journée et pas forcément chez le médecin, et on écarte les élévations dues à la présence du médecin, ce qu'on appelle l'effet blouse blanche », précise Nicolas Postel-Vinay.

A quelle fréquence mesurer sa tension ?

En dehors de facteurs de risque (obésité, diabète, insuffisance rénale, contraception orale...) qui nécessitent des mesures plus fréquentes, le Dr Nicolas Postel-Vinay conseille une automesure de la tension artérielle une fois tous les deux ans.

Comment mesurer sa tension ?

Avec un tensiomètre électronique, mesurer sa tension chaque matin et chaque soir, deux ou trois fois à une minute d'intervalle, pendant cinq jours consécutifs. Faire la moyenne des valeurs obtenues et consulter son médecin si elles dépassent 135/85. Certains appareils connectés calculent ces moyennes automatiquement. Enfin, Hy-Result®, un logiciel disponible gratuitement sur le site www.automesure.com, fait lui aussi les calculs et envoie des messages d'alerte en fonction des résultats et de la situation (âge, poids, contraception, etc.) de chacun.

Et les appareils connectés, c'est utile ?

Une balance qui communique à votre smartphone votre poids et suit son évolution, un tensiomètre connecté en wifi avec votre téléphone portable, des applications qui mesurent votre fréquence cardiaque, votre degré d'activité physique, la qualité de votre sommeil ou le nombre de calories ingérées dans la journée... Grâce aux appareils connectés, les automesures sont devenues plus faciles à réaliser. Pour autant, « si tout ce qui peut inciter à pratiquer d'avantage d'activité physique ou à contrôler son poids est à encourager, il y a une sorte d'utopie à croire que les appareils connectés sont synonymes de médecine ; il ne faut donc pas en surestimer l'intérêt », souligne le Dr Nicolas Postel-Vinay.