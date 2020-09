Pas moins de 1.600 m3 de déchets ont été enlevés dans la wilaya de Tébessa lors de la campagne de nettoiement organisée à l'initiative de l'unité locale de l'Office national d'assainissement (ONA) à travers plusieurs communes en prévision de la saison des pluies, a indiqué dimanche le directeur de cette unité, Mohamed -Taher Djouini.

"Une grande campagne a été lancée pour récurer les égouts, les réseaux d'assainissement et des eaux pluviales dans les 28 communes de la wilaya de Tébessa", a précisé le même responsable à l'APS, soulignant que cette opération, lancée en mai dernier, devrait se poursuivre "jusqu'à début septembre prochain." Tous les moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour assurer la réussite de cette campagne de nettoiement qui a permis d'enlever 1.600 m3 de déchets ménagers et inertes sur plus de 46,6 km linéaires, avec un taux de réalisation de plus de 85,5%, a-t-il détaillé. La campagne de nettoiement permettra l'assainissement du réseau des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi que le curage des avaloirs afin de protéger les villes de T ébessa du danger d'inondations, a fait savoir le même source, rappelant que de fortes précipitations sont annuellement enregistrées en septembre à Tébessa. M. Djouini a révélé que 2 231 interventions ont été enregistrées durant cette période, dont 1 670 au niveau du réseau de drainage des eaux pluviales, ce qui a permis de nettoyer 5.469 collecteurs, 1570 avaloirs et pas moins de 4,5 km de réseaux d'eaux pluviales à travers plusieurs communes de cette wilaya frontalière. En outre, les agents de l'ONA poursuivent le curage des oueds qui traversent le chef lieu et les communes de Bir El-Ater, Ouanza, Chéréa, Morsott notamment, a indiqué le directeur de l'unité locale de l'Office.