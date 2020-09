L'évolution, jugée "encourageante", est le résultat de nombreux facteurs parmi lesquels le soutien apporté par l’Etat à la modernisation des batteries d'élevage, la multiplication des actions de vulgarisation technique et la reprise des activités de nombre d'aviculteurs ayant abandonné cet élevage au cours des dernières années, a précisé la même source .

La croissance en production a influé positivement sur les prix de la viande blanche, cédée à 200 DA le kg, contre plus de 250 DA en 2019, a-t-on expliqué. Aussi, la production de la viande blanche a encouragé l’activité de la rôtisserie, de plus en plus prisée à M’sila, notamment ces trois dernières années, avec l’entrée en activité de plus de 500 commerçants spécialisés dans ce domaine, a-t-on noté. La filière avicole est appelée à connaître, au cours des prochaines années, "un dynamisme accru" susceptible de transf ormer la wilaya en pôle national d’aviculture à même de générer près de 4.000 emplois liés à cette activité, ont rappelé les services de la wilaya. La filière sera prochainement appuyée par la création de sections de la formation en aviculture au niveau des centres de la formation professionnelle de la wilaya a-t-on conclu de même source.