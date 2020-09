La Conservation des forêts de la wilaya de Tiaret a aménagé des pistes rurales et des sources d'eau dans les zones d'ombre des communes de Medrissa, Guertoufa et Sidi Ali Mellal, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

L'entreprise régionale de génie rural "Sersou-Tiaret" a réalisé plusieurs projets d'ouverture de pistes rurales dans le but de désenclaver des zones d'ombre, dont Aïn Gueta, El Matmar Labiodh et Aïn Zeid sur une distance de 4 km de la commune de Medroussa. Elle a également pris en charge l'aménagement de pistes et de la source d'eau de la ferme Maghraoui à Guertoufa.

La commune de Sidi Ali Mellal a également bénéficié d'opérations d'aménagement d'un sentier rural sur 5 ??km afin de relier les zones isolées.

Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du wali de Tiaret, Mohamed Amine Dramchi, donnant la priorité à la disponibilité de l'eau potable, le désenclavement des zones d'ombre comme première étape pour enrayer les déséquilibres d'une région à une autre et atténuer des difficultés que vivent les populations des zones d' ombre.