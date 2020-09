L’Etablissement de maintenance des réseaux routiers et d'assainissement de la wilaya d'Alger (ASROUT) a entamé la mise en oeuvre de mesures anticipatives pour éviter le bouchage des regards à Alger en prévision de la saison hivernale et ce dans le cadre du plan de prévention contre les risques des inondations, indique lundi un communiqué de la wilaya d'Alger.

L'Etablissement ASROUT a mobilisé des équipes spéciales pour exécuter le plan de curage des regards et des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales en prévision de la saison hivernale, étant donné que l'opération en question se poursuit tout au long de l'année et est intensifiée notamment durant les mois de juillet et août, précisé la wilaya d'Alger dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook.

Cette opération a touché l'ensemble des points noirs de la wilaya d'Alger contre tout risque d'intempéries et des précipitations inopinées. Il s'agit, en première étape, du nettoiement des regards et des canalisations au niveau des communes de Bachdjarrah, Magaria, Hussein Dey, Sidi M'hamed, la Casbah, Bab El Oued, Ben Aknoun et Bir Mourad Rais, avant que cette opération soit généralisée à travers le reste des communes des différentes circonscriptions administratives d'Alger. Au sujet des travaux effectués par Asrout durant la période de janvier à août 2020, la même source a fait état du curage de plus de 180.000 regards, du débouchage de 10.000 canalisations d'évacuations des eaux usées et pluviales, de l'évacuation à la décharge publique de 240.000 m3 de terres et de gravats et de la restauration de 117.000 m2 de routes et trottoirs.