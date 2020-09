Cette superficie a été décimée par 147 feux de forêts, qui se sont déclarés dans les localités frontalières, relevant principalement des communes de Raml Souk, Bougous, Hamam Beni Salah, Oum T'boul, El Ayoune, Chihani, Bouhadjar et Zitouna, a-t-on ajouté.

Détaillant que 83 feux de forêts ont été recensés en juillet dernier et 64 durant le mois d'août courant, la Conservation des forêts a indiqué que des pertes considérables ont été enregistrées à travers différentes zones forestières de la wilaya frontalière.

Un total de 1.918 ha de forêts a été détruit durant le mois de juillet dernier et 741 ha en août courant, a-t-on précisé. Les incendies de forêts, qui se sont déclarés ces dernières 48 heures, ont consumé plus de 167 ha, dont 76 ha d'arbres de différentes essences, 52 autres ha de maquis et quatre ha de broussailles, à travers les mechtas dépendant de Asfour, Oum T'boul, Bougous, Chihani, Bouhadjar, Ain Keyar, Ayoune et Hammam Beni Salah, a-t-on encore souligné. Durant cette période, 68 agents saisonniers ont été mobilisés aux côtés des services locaux de la Protection civile, dans le cadre des interventions menées par la Conservation des forêts en vue de l'extinction d'un total de 14 incendies de forêts, a-t-on noté.

Signalant que le mois de juillet dernier a enregistré "le plus important'' bilan en matière d'incendies de forêts, les services locaux des forêts ont rappelé la nécessité de la vigilance et l'implication de tout un chacun pour la préservation du patrimoine forestier de cette wilaya, qui représente 62% de sa superficie soit 179,03 ha. Selon un dernier bilan officiel, deux familles ont été sinistrées à la suite de la série feux de forets enregistrées par la wilaya d'El Tarf, en plus de la perte de 170 têtes de cheptel, 275 ruches d'abeilles, 606 oliviers et 10 arbres fruitiers. Neuf (09) bidonvilles ont été en outre ravagés par les incendies de forêts, a-t-on prcisé, fait savoir que 11 autres familles résidant en zones rurales touchées par ces sinistres ont bééficiées d'aides.