Les inondations en cours dans la capitale tchadienne N'Djamena ont fait dix morts et contraint 31.853 personnes à quitter leurs domiciles, selon un communiqué de presse publié lundi par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Depuis le début du mois d'août, N'Djamena est frappée par de pluies diluviennes, détruisant 5.250 abris dans une quinzaine de quartiers, a indiqué l'OMS. "Si certains de ces sinistrés sont accueillis chez leurs proches, d'autres sont actuellement sans abris et ont besoin d'une assistance pour joindre les bouts", a ajouté l'organisation. Par ailleurs, plus de la moitié de la population de la province du Lac, soit quelque 360.000 personnes, se sont également déplacées à cause des inondations et des attaques de la secte terroriste Boko Haram, selon un autre communiqué de l'OIM publié le weekend dernier. La province tchadienne du Lac, frontalière avec le Cameroun, le Niger et le Nigeria, a enregistré déjà 400 mm de pluies, soit les plus fortes précipitations depuis près de 30 ans, ajoute le communiqué.